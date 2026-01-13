Норвегия выделяет Украине $400 млн на энергетику

13 января 2026, 12:45

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что половина суммы – $200 млн – пойдет на неотложные энергетические нужды: закупку газа и другие критически важные меры для скорейшего восстановления тепла и электроснабжения.

«Сегодня в Киеве – минус 16. Мы можем лишь представить, каково это, когда электричество исчезает – иногда на шесть часов подряд. Эти деньги Украине нужны очень и нужны сейчас», – подчеркнул министр.



Глава МИД Норвегии также подтвердил участие его страны в будущих гарантиях безопасности для Украины.