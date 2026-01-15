Еврокомиссия представила пакет финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы

Украина получит кредит на €90 млрд для бюджетных и военных нужд в течение следующих двух лет.
Примерно две трети (€60 млрд) будут направлены на военную помощь. Оставшаяся треть (€30 млрд) будет предоставлена в качестве общей бюджетной поддержки.
Отдельно отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения кредита.
