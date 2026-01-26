ГлавнаяНовости
26 января 2026, 9:45

WSJ: США рассматривают возможность полностью вывести войска из Сирии

Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии после разгрома "Сирийских демократических сил" (SDF).

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Отмечается, что в стране находится ок. 1.000 американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в "жизнеспособности" американской миссии в Сирии после поражения SDF. Согласно источникам, если SDF будут полностью распущены, в Вашингтоне "не видят смысла в продолжении миссии". Помимо этого, еще одним фактором, влияющим на это решение, издание называет сложность сотрудничества с сирийскими правительственными войсками: согласно собеседникам WSJ, многие из служащих там связаны с ИГИЛ и Аль-Каидой или "причастны к военным преступлениям в отношении курдов и друзов".
