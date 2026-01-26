WSJ: США рассматривают возможность полностью вывести войска из Сирии

26 января 2026, 9:45

Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии после разгрома "Сирийских демократических сил" (SDF).

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Отмечается, что в стране находится ок. 1.000 американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF.По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в "жизнеспособности" американской миссии в Сирии после поражения SDF. Согласно источникам, если SDF будут полностью распущены, в Вашингтоне "не видят смысла в продолжении миссии". Помимо этого, еще одним фактором, влияющим на это решение, издание называет сложность сотрудничества с сирийскими правительственными войсками: согласно собеседникам WSJ, многие из служащих там связаны с ИГИЛ и Аль-Каидой или "причастны к военным преступлениям в отношении курдов и друзов".