По словам Фридриха Мерца, каждая страна, которая хочет вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить ряд требований, этот процесс, как правило, занимает несколько лет. "Украина должна иметь перспективу стать членом Европейского союза, но это более долгосрочный процесс... Такое быстрое присоединение просто невозможно", — считает он.
30 января 2026, 10:15
Мерц: Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года исключено
Таким образом канцлер Германии прокомментировал заявление президента Украины, что страна рассчитывает вступить в блок в 2027-м.
