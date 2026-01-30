Мерц: Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года исключено

30 января 2026, 10:15

Таким образом канцлер Германии прокомментировал заявление президента Украины, что страна рассчитывает вступить в блок в 2027-м.



По словам Фридриха Мерца, каждая страна, которая хочет вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить ряд требований, этот процесс, как правило, занимает несколько лет. "Украина должна иметь перспективу стать членом Европейского союза, но это более долгосрочный процесс... Такое быстрое присоединение просто невозможно", — считает он.