США и Россия находятся на грани новой гонки вооружений

2 февраля 2026, 10:15

США и РФ могут вступить в гонку ядерных вооружений впервые со времен холодной войны, если не продлят соответствующее соглашение, пишет Reuters.

Договор СНВ-III о взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений между странами должен прекратить действие 5 февраля.



Путин предложил сторонам придерживаться существующих лимитов на ракеты и боеголовки еще в течение одного года, чтобы выиграть время для выработки дальнейших шагов, но президент США Дональд Трамп еще не дал официального ответа. В этом месяце Трамп заявил: "Если срок истечет, значит, истечет", добавив, что договор должен быть заменен на более совершенный.



Некоторые американские политики утверждают, что Трамп не должен принимать предложение путина, что позволит Вашингтону нарастить свой арсенал для противодействия Китаю, который стремительно пополняет собственный ядерный запас.