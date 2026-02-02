"КВ122" - керований 122-мм снаряд за $71 тис

2 февраля 2026, 15:45

Якщо 122-мм «калібр масової артилерії» раптом коштує, як окрема високоточна система, це вже не про економію — це про спробу купити точність там, де її хронічно бракує.

У російських закупівлях за 2026 рік з’явився керований снаряд з невідомим індексом КВ122 (партія 100 одиниць), який за ознаками дуже схожий на «Китолов-2М»: виробник — КБП (Тула), а ціна — 5 710 000 руб. за штуку (орієнтовно $71 тис. за курсом, який наводять у публікації).Заявлена логіка застосування стандартна для «лазерних» коригованих боєприпасів: снаряд наводиться на відбитий лазерний промінь (у відкритих описах інколи плутають терміни, але суть — залежність від підсвітки цілі). Платформи — Д-30 і 2С1 «Гвоздика», тобто ставка саме на найпоширеніший 122-мм парк.Ключові ТТХ, які фігурують у матеріалі: ефективна дальність до 12 км, маса вибухової речовини 5,3 кг (для порівняння, у 152-мм керованих боєприпасів — суттєво більше). Це робить «КВ122/Китолов-2М» інструментом точкового ураження в ближчому радіусі, але з обмеженнями: потрібні стабільна підсвітка, відповідні умови видимості та живучі засоби цілевказання, а сама артилерія змушена працювати ближче до лінії бою.Поява «КВ122» у закупівлях виглядає як обережне масштабування 122-мм високоточного сегмента під “масовий” калібр, але 100 пострілів — радше індикатор партії під конкретні задачі або перевірку каналу постачання. Перелом дасть не індекс і не ціна, а здатність системно забезпечувати цілевказання й утримувати гармати в робочій зоні без втрат.