Що варто вимикати з розетки перед сном — застереження електриків

Звичка залишати техніку в розетці на ніч може коштувати не лише зайвих кіловатів, а й пожежі.
Експерти з електробезпеки назвали прилади, які краще обовʼязково знеструмлювати перед сном.
Найбільш небезпечні:
▪️ електричні обігрівачі
▪️ смартфони, ноутбуки та планшети на нічній зарядці
▪️ техніка з літій-іонними батареями (павербанки, бездротові пилососи, електроінструменти)
▪️ телевізори, ігрові приставки, медіаплеєри
▪️ кухонна техніка: чайники, тостери, кавомашини
▪️ фени, плойки, випрямлячі
▪️ стара або пошкоджена електроніка
Навіть у режимі очікування прилади споживають струм, перегріваються й можуть стати джерелом загоряння.
Фахівці наголошують: більшість пожеж стається не через аварії, а через роками закріплені побутові звички.
Вимкнути з розетки — проста дія, яка може врятувати майно й життя.