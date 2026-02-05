Що варто вимикати з розетки перед сном — застереження електриків

5 февраля 2026, 13:15

Звичка залишати техніку в розетці на ніч може коштувати не лише зайвих кіловатів, а й пожежі.

Експерти з електробезпеки назвали прилади, які краще обовʼязково знеструмлювати перед сном.

Найбільш небезпечні:

▪️ електричні обігрівачі

▪️ смартфони, ноутбуки та планшети на нічній зарядці

▪️ техніка з літій-іонними батареями (павербанки, бездротові пилососи, електроінструменти)

▪️ телевізори, ігрові приставки, медіаплеєри

▪️ кухонна техніка: чайники, тостери, кавомашини

▪️ фени, плойки, випрямлячі

▪️ стара або пошкоджена електроніка



Навіть у режимі очікування прилади споживають струм, перегріваються й можуть стати джерелом загоряння.



Фахівці наголошують: більшість пожеж стається не через аварії, а через роками закріплені побутові звички.



Вимкнути з розетки — проста дія, яка може врятувати майно й життя.