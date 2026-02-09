9 февраля 2026, 13:15

Італія підтримала заклик ООН до "олімпійського перемир’я"

Уряд Італії висловив підтримку ініціативі ООН щодо встановлення перемир’я на час Зимових Олімпійських ігор у Мілані–Кортіні. Про це повідомило МЗС країни.



Глава італійської дипломатії Антоніо Таяні наголосив, що спорт залишається важливим майданчиком для діалогу в умовах численних конфліктів, а Олімпійські ігри від початку були символом миру. Саме тому Італія сприяла ухваленню відповідної резолюції ООН.



Таяні також підкреслив, що Італія продовжує відігравати активну дипломатичну та гуманітарну роль, зокрема працюючи над миром в Україні, Газі та інших регіонах, і реалізує гуманітарні ініціативи для захисту цивільного населення, особливо дітей.

