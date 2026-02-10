ГлавнаяНовости
10 февраля 2026, 10:45

ЄС готує для України унікальний формат вступу, - Bloomberg

За даними видання, Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди.


