Маршрути потягів на Сумщині змінили через обстріли

11 февраля 2026, 9:15

"Укрзалізниця" тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів на Сумському напрямку через постійну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури області.



Як зазначили в УЗ, попри зміни у маршрутах було запущено новий щоденний швидкий поїзд, який забезпечить зручні пересадки та сполучення з іншими регіонами.