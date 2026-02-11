ГлавнаяНовости
11 февраля 2026, 12:15

Україна отримала унікальний радар Lanza, у якому відмовляли США

Як пише Xataka, передача цієї системи стала важливим кроком союзників, адже дозволяє значно посилити можливості глибинного моніторингу повітряного простору та раннього виявлення загроз.


