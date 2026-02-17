Планшет Samsung и телевизор Samsung — их экраны считаются одними из лучших

17 февраля 2026, 11:25

Если вы выбираете новый планшет или телевизор, бренду Samsung доверяют миллионы пользователей по всему миру — и не случайно. Южнокорейская компания давно лидирует в разработке экранных технологий, от планшетов до телевизоров, создавая устройства с идеальной картинкой, насыщенными цветами и высокой контрастностью.

Телевизор Самсунг (https://stls.store/uk/televizory/proizvoditel:samsung/) — один из мировых лидеров уже более 20 лет подряд: ИИ‑функции впечатляют, функциональная платформа Smart TV, а экосистема SmartThings позволяет управлять умной техникой прямо с телевизора. Осталось только понять, какую панель выбрать, чтобы полностью погрузиться в картинку.

OLED — идеален для фильмов в темноте и гейминга: глубокий черный без засветов, точные тени, широкие углы обзора и реалистичная картинка с HDR10+. Плазма Самсунг с OLED-технологией не использует дополнительную подсветку — корпус тонкий и элегантный.

Для помещений с ярким освещением QLED-технология — лучший вариант. Квантовые точки усиливают насыщенность и контраст, делая разницу между оттенками заметной. Direct Full Array обеспечивает равномерный белый свет и точную цветопередачу.

Neo QLED (Mini LED) обеспечивает точную передачу сцены при любом освещении. Благодаря миниатюрным светодиодам, которые значительно меньше обычных, панель получает больше зон подсветки, а значит — выше контраст и глубже черный. Это баланс яркости QLED и контраста OLED в одном экране.

Антибликовое покрытие делает просмотр комфортным даже на солнце, а широкий выбор диагоналей (от 32″ до 60″ и более) позволяет подобрать идеальный вариант для любой комнаты.

Благодаря панелям Super AMOLED и Dynamic AMOLED 2X экран показывает идеальный черный цвет, яркие насыщенные цвета и плавный скроллинг с частотой до 120 Гц. Для работы и творчества планшеты поддерживают стилус, а для просмотра фильмов и сериалов — яркость и контраст настолько хороши, что картинка буквально оживает.

• Super AMOLED отличается от обычного AMOLED: тонкая конструкция, меньший расход энергии и чёткая картинка даже при ярком освещении. Он имеет широкий цветовой охват и хорошую отзывчивость. Отлично подходит для игр, рисования и повседневного использования, но некоторым пользователям изображение может показаться слегка неестественным.

• Dynamic AMOLED 2X — поддержка HDR10+, точная цветопередача и плавные градации теней. Частота обновления 120 Гц и высокой частотой кадров (до 120 FPS) обеспечивает мгновенную реакцию и плавность движений для профессиональных геймеров или редактирования.

Линейка планшетов Samsung открывает широкий выбор для любого сценария: компактные 7-11-дюймовые модели отлично подходят для чтения и учебы, а большие 12–14,6 дюймов (например, Galaxy Tab S9+ и S9) идеально справляются с работой, играми и творчеством, иногда заменяя ноутбук при подключении фирменной клавиатуры Samsung Keyboard с умными функциями.

