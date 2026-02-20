Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи на €1,2 млрд

20 февраля 2026, 8:45

Швеция утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму ок. €1,2 млрд. Об этом сообщил министр обороны страны Йонсон.

Общий объем шведской военной поддержки с февраля 2022 г. достиг примерно €9,6 млрд.

Основной акцент сделан на усилении противовоздушной обороны: в пакет вошли современные модульные системы ПВО малого радиуса действия для защиты критической инфраструктуры - военных объектов, портов, электростанций и жилых районов. Также предусмотрены поставки артиллерийских боеприпасов и продолжение обучения украинских военных в рамках европейских программ.



Отдельное внимание уделено развитию дальнобойных ударных возможностей и инновационных проектов, включая совместное производство дронов и создание безэкипажных надводных аппаратов. Кроме того, Швеция направит средства в международные фонды, обеспечит обслуживание ранее поставленной техники и поддержку гражданской обороны.