РФ сокращает добычу нефти из-за нехватки финансирования — Bloomberg

19 февраля 2026, 15:45

Российские нефтедобытчики в 2025 году снизили темпы бурения до самого низкого уровня за последние три года.

В прошлом году в стране было пробурено около 29 140 км эксплуатационных скважин, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.



Спад происходит на фоне давления на российских производителей из-за снижения мировых цен на нефть и увеличения скидок вследствие ужесточения западных санкций и укрепления рубля, что сделало экспорт менее прибыльным.



Обычно от момента бурения до начала перекачки нефти проходит несколько месяцев, поэтому недавнее замедление еще не проявилось в полной мере. Эксперты считают, что реальный эффект от падения объемов бурения станет очевиден в добыче только во втором или третьем кварталах 2026 года.