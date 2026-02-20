20 февраля 2026, 8:15

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает МЧС Казахстана. Эпицентр находился в 311 км на юго-восток от Алматы. Сведения о последствиях и интенсивности землетрясения в населенных пунктах уточняются.

