Иран впервые поразил американский самолет — CNN

20 марта 2026, 12:15

По данным источников канала, американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после поражения иранскими военными.

В Центральном командовании США заявили, что самолет-невидимка выполнял боевую миссию над Ираном, но был вынужден совершить аварийную посадку. Она была благополучной, состояние пилота стабильное.



США уже теряли самолеты в войне против Ирана, хотя ни один из них, по официальным данным, не был сбит вражеским огнем. В Кувейте ПВО по ошибке сбила три американских F-15 (все члены экипажа выжили), а в Ираке разбился американский самолет-заправщик KC-135 (погибли шесть человек).