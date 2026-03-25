Казахстан привлечет более $15 млрд в развитие угольной генерации

25 марта 2026, 13:45

Правительство Казахстана утвердило национальный проект по развитию угольной генерации в республике.

Соответствующее постановление подписал премьер Бектенов. По проекту предусмотрены ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей, а также строительство восьми новых энергоисточников, в частности ТЭЦ, и модернизация 11 действующих станций. Реализация этих проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций, общий объем которых составит не менее $15,6 млрд (7,5 трлн тенге).



«Документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики», - говорится в заявлении правительства.