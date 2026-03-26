26 марта 2026, 12:15

Туск: Литва еще в 2019 году просила не звать Венгрию на встречу НАТО

Ранее WP писала, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался перед лавровым о заседаниях Совета ЕС.



Премьер Польши Дональд Туск отметил, что европейцы давно это подозревали, а Politico сообщило, что лидеры ЕС стараются не допускать венгров к конфиденциальной информации.



Во вторник перед заседанием кабмина Туск подчеркнул, что возражения против присутствия Венгрии на секретных встречах поступали из многих источников и в течение длительного времени.



"Еще в 2019 году, если я правильно помню, Литва попросила исключить венгерскую делегацию на встрече НАТО, заявив, что есть подозрения, что венгерская делегация передаст москве информацию с самым высоким статусом секретности", — заявил премьер Польши.

