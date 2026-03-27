27 марта 2026, 8:15

Минфин США снял ряд санкций с Беларуси

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сняло ограничительные меры с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси, Министерства финансов страны и с компании «Беларуськалий».
