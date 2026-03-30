30 марта 2026, 10:15

На Чернігівщині зареєстровано випадок ехінококозу

У Чернігівській області зареєстровано випадок ехінококозу в 62-річної жінки.



Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.



Ехінококоз – це паразитарне захворювання, спричинене паразитуванням личинки гельмінта ехінокока. Характеризується хронічним перебігом і розвитком специфічних кіст у печінці, легенях, головному мозку й інших внутрішніх органах.



Головним джерелом зараження для людини є собаки, які з випорожненнями виділяють у зовнішнє середовище яйця ехінокока. Собаки уражаються ехінококозом при поїданні м’ясних відходів (печінки, легень та інших органів) після забою хворих на нього сільськогосподарських тварин. Можливе зараження собак також при згодовуванні їм продуктів полювання – уражених органів або трупів диких травоїдних тварин.

