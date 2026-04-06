6 апреля 2026, 10:45

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов

Очаг землетрясения залегал на глубине 190 км. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). 

Толчки также ощущались во многих регионах Узбекистана.


