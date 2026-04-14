В Европе ждут, что новые власти Венгрии разблокируют кредит для Украины

14 апреля 2026, 8:15

Это станет сигналом о восстановлении отношений с ЕС — FT.

Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с лидером партии Tisza Петером Мадяром после его победы на выборах в Венгрии. Брюссель настаивает на том, чтобы он наладил отношения с Украиной и приступил к реформам для разблокирования €35 млрд замороженных средств ЕС, предназначенных Венгрии.



Европейские дипломаты подчеркивают: главными индикаторами желания Мадяра восстановить отношения будут разблокирование кредита Украине на €90 млрд и снятие вето на следующий пакет санкций против россии. Подготовка к выделению кредита уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления Мадяра в должность премьера.

