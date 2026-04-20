Пользуясь сменой премьер-министра в Венгрии, Европейский союз планирует начать разблокировку кредитной программы на €90 млрд для Украины в течение второго квартала, заявил AFP еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы стремимся к тому, чтобы первый транш нашего кредита был переведен Украине уже во втором квартале этого года, то есть до конца июня", — отметил он.
20 апреля 2026, 10:15
Первый транш из кредита ЕС на €90 млрд Украина может получить уже в конце июня
