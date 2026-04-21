21 апреля 2026, 13:15

Зеленский: Нам за год надо создать свою антибаллистическую систему

"Моя идея в том, что у нас должна быть европейская антибаллистическая система. Мы говорим с несколькими государствами. Мы работаем в этом направлении. Нашим компаниям говорим, ставим задачи и так далее, но нам нужно за год сделать свою антибаллистическую систему", — сказал президент Украины в интервью ICTV, подчеркнув, что Украина не хочет зависеть от американских систем ПВО Patriot.



Владимир Зеленский признал, что это очень сложно, но реалистично.



Он отметил, что с одной из составляющих — радарами — все можно решить, "вопрос в ракетах".



Президент сказал, что обсуждал эту тему с ключевыми странами Европы, где есть развитие направления ПВО.

