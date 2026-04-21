Казахстан продал американцам 70% крупнейшего вольфрамового месторождения

21 апреля 2026, 13:45

Дочерняя компания «Самрук-Казына» – «Тау-Кен Самрук» – заключила сделку о продаже 70% акций месторождения вольфрама «Северный Катпар» в Карагандинской области. Доля в компании была продана американской Cove Kaz Capital Group. Сам договор между компаниями заключили еще 13 февраля. Запасы месторождения Северный Катпар оцениваются примерно в 90.000 тонн вольфрама и 13.000 тонн молибдена.



Cove Capital обязалось инвестировать в развитие проекта не менее $1,1 млрд, из которых $900 млн выразил готовность предоставить Экспортно-импортный банк США. При этом в Казахстане будет создано ок. 2.000 рабочих мест, приоритет при трудоустройстве будет отдан местным специалистам.