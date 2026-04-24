ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії

24 апреля 2026, 12:45

Ключовим елементом стала заборона для європейських операторів будь-якої діяльності з додатковими 20 російськими банками, з обмеженими винятками лише для гуманітарних операцій, збільшивши загальну кількість підсанкційних банків до 70.

Додатково запроваджено санкції проти чотирьох фінансових установ у третіх країнах, які сприяли обходу європейських обмежень або були пов'язані з російською системою передачі фінансових повідомлень, яку москва намагається побудувати для власних розрахунків.



Під санкції також потрапили ще 120 осіб і компаній, 36 нових позицій у нафтовому секторі — від розвідки до транспорту, та 46 суден «тіньового флоту».



Вперше до списку потрапив порт третьої країни — індонезійський нафтовий термінал Karimun опинився в одному переліку з російськими Мурманськом і Туапсе, що закриває лазівку для перевантаження санкційної нафти.



Також уперше в санкційному режимі з'явилися й цифрові активи — запроваджено галузеву заборону для російських криптоплатформ та обмеження на конкретні цифрові валюти, які москва використовувала для обходу традиційних фінансових каналів.