Турция и Япония запускают сотрудничество в оборонной промышленности

11 мая 2026, 10:45

Управлением оборонной промышленности Турции и агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии подписали письмо о намерениях в рамках выставки SAHA 2026 в Стамбуле.

Сотрудничество может привести к совместной разработке и производству дронов. Особый интерес Токио вызывает турецкий опыт применения дронов Bayraktar TB2 в современных конфликтах.



Отмечается, что для Анкары это шанс укрепить экспорт вооружений, а для Японии - усилить собственные беспилотные возможности на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.