EcoFlow прийняла участь у КРОСФЕСТ ВЕСНА 2026

10 мая 2026, 17:31

Сучасні спортивні події виходять за межі базової інфраструктури, формуючи нові вимоги до організації: від цифрового супроводу до енергетичної автономності.КРОСФЕСТ ВЕСНА 2026 продемонстрував, як енергонезалежні рішення EcoFlow інтегруються в сценарії змагань, забезпечуючи стабільне живлення обладнання та комфорт учасників незалежно від локації.

2-3 травня у Києві відбулося щорічне змагання КРОСФЕСТ ВЕСНА 2026, до якого EcoFlow долучився як енергетичний партнер. Команда продемонструвала брендові енергонезалежні рішення та ключові новинки сезону, що зацікавили як відвідувачів, так і учасників фесту.



Найбільшу увагу привернули портативні станції серії RIVER — компактні рішення, що легко інтегруються в будь-який формат активного відпочинку. Вони закривають базові потреби в енергії: від зарядки смартфонів і навігації до живлення допоміжної техніки під час подій просто неба.



Паралельно з цим відвідувачі активно цікавилися портативними сонячними панелями. Адже початок теплого сезону робить такі рішення логічним доповненням до зарядних станцій.

У зв’язці з EcoFlow RIVER сонячні панелі працюють як єдина система для накопичення та використання енергії без прив’язки до мережі. Це дозволяє заряджати станцію від сонця й забезпечувати автономне живлення під час подій, поїздок або відпочинку на природі.Участь EcoFlow у КРОСФЕСТ ВЕСНА 2026 ще раз підкреслює, що мобільна енергія стає невід’ємною частиною сучасних заходів — поряд із логістикою, технічним забезпеченням і комфортом учасників.EcoFlow дякує організаторам КРОСФЕСТ ВЕСНА 2026 та всім учасникам за цікавість до сучасних енергонезалежних рішень.