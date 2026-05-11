Кабмин предложил увеличить расходы на армию на 1,56 трлн грн

11 мая 2026, 10:15

Правительство подготовило изменения в госбюджет на 2026 год для усиления сектора безопасности и обороны (их должен утвердить парламент).

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, это стало возможным благодаря согласованию кредита Евросоюза на €90 млрд на 2026-2027 годы. В этом году Украина должна получить €45 млрд.



На сектор безопасности и обороны планируют дополнительно направить 1,56 трлн грн, из них:

174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;

1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;

14,6 млрд грн — резерв для сектора безопасности и обороны.



По словам Свириденко, отдельно предусмотрены ресурсы на развитие украинского ОПК, модернизацию техники и наращивание производства собственного оружия.