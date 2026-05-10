Як EcoFlow змінює уявлення про комфорт поза межами міської інфраструктури

10 мая 2026, 16:43

Сучасні сценарії відпочинку поза межами міської інфраструктури дедалі більше потребують автономних джерел енергії: для роботи техніки, освітлення, заряджання гаджетів і створення повноцінного комфортного середовища. Саме такі рішення формує EcoFlow.



Зокрема, портативні енергосистеми та сонячна генерація дозволяють зберігати звичний рівень комфорту навіть у віддалених локаціях, де відсутній доступ до електромережі. Це команда EcoFlow продемонструвала на практиці під час відкриття водойми у Добропарку за ініціативи телеканалу "Трофей".

Енергія там, де її зазвичай немає



Під час події енергетичні рішення EcoFlow забезпечили роботу обладнання, освітлення, техніки для трансляції та супутніх активностей. Завдяки портативним зарядним станціям та сонячним панелям стало можливим підтримати стабільне живлення в умовах відкритого простору без генераторів і складної логістики.

Зокрема, портативна зарядна станція EcoFlow DELTA 3 орієнтована на сценарії, де потрібна висока потужність і стабільність роботи:



висока вихідна потужність 1800 Вт дозволяє одночасно живити кілька пристроїв: освітлення, техніку для зйомки, аудіообладнання, ноутбуки та навіть частину побутових приладів;

технологія X-Boost забезпечує підтримку пристроїв із підвищеним енергоспоживанням без перевантаження системи;

швидке заряджання упродовж 56 хв дає можливість зарядити станцію за мінімальний час, що критично для подій і виїзних активностей.



EcoFlow DELTA 3 — це рішення, яке фактично замінює стаціонарне живлення у польових умовах.



Натомість зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless — це компактний формат енергії для персонального використання:



рішення зручно брати із собою на природу, у поїздки чи на події завдяки ергономічності та легкій вазі;

швидке заряджання з технологією X-Stream упродовж 1 год — одна з ключових переваг лінійки;

можливість заряджати одночасно смартфони, камери, дрони, ноутбуки та інші пристрої завдяки різнотипним портам і виходам.



EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless — це про швидкість, мобільність і доступ до енергії в будь-який момент.

Портативні сонячні панелі EcoFlow NextGen доповнюють екосистему, забезпечуючи повну автономність. Завдяки підвищеному ККД вони дозволяють отримувати більше енергії від сонця навіть у компактному форматі.



Складна конструкція та регульований кут нахилу забезпечують швидке розгортання і ефективну роботу в різних умовах: від кемпінгу до виїзних подій. У поєднанні з зарядними станціями EcoFlow панелі NextGen формують повноцінну систему енергонезалежності для тривалого використання на природі або в дорозі.



Лінійка NextGen представлена двома сонячними панелями NextGen Solar Panel 220 Вт та NextGen Solar Solar Panel 160 Вт.



Сонячна панель NextGen Solar Solar Panel 160 Вт пропонує користувачам наступні переваги:



висока ефективність — дозволяє отримувати більше сонячної енергії на 25%;

повна енергонезалежність — можливість заряджати станції без розеток і генераторів;

компактні розміри 600 × 572 × 32 мм і складна конструкція — легко транспортуються та швидко розгортаються на локації;

регульований кут нахилу — оптимізація збору сонячної енергії в різних умовах завдяки ніжкам;

ідеально для тривалого використання — кемпінг, риболовля, експедиції, події на відкритому повітрі;

захист IP68 — рішення не боїться пилу.



Участь EcoFlow як енергетичного партнера події в Добропарку показала, що сучасні мобільні рішення здатні повністю закривати потреби в електроенергії навіть у віддалених локаціях. Це не просто альтернатива генераторам, а новий стандарт автономного енергозабезпечення — тихий, гнучкий і адаптивний до різних сценаріїв.

Портативні зарядні станції разом із сонячними панелями формують комплексне технологічне рішення, яке забезпечує тривале живлення та пізарядження різних гаджетів без доступу до мережі, що є найбільш актуальним не лише під час відсутності електроенергії вдома, але й відпочинку на природі та у дорозі. Це дозволяє модифікувати кемпінг та відпочивати з комфортом навіть у диких умовах.EcoFlow формує підхід, у якому енергія стає доступною будь-де — від масштабних подій до індивідуального використання. І саме такі рішення дозволяють переносити комфорт міської інфраструктури у природне середовище без обмежень.