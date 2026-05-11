DIGMA PRO Motion размывает границы между офисными и игровыми мониторами

Благодаря IPS-матрице и разрешению FHD (1920х1080) в моделях S и M, и QHD (2560х1440) в модели L изображение становится детализированным и реалистичным.

Максимальный угол обзора 178° / 178° обеспечивает четкую картинку при разных углах просмотра, что очень удобно при многочасовой работе за компьютером. Яркость 350 кд/м² и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным даже при работе на солнце. Время отклика у новых моделей составляет всего 5 мс, позволяя поддерживать высокую производительность выполнения задач. Модели поддерживают технологии адаптивной синхронизации FreeSync и G-Sync, исключая разрывы кадра.Мониторы Motion оснащены антибликовым покрытием и технологиями защиты зрения. Технология Flicker Free предотвращает мерцание экрана, а фильтр Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем темно-синих составляющих видимой части спектра. Это особенно важно при длительной работе за компьютером. Минималистичный дизайн и металлическая подставка – это не только красиво, но и практично: монитор устойчив и занимает минимум места на рабочем столе. С новыми мониторами DIGMA PRO Motion можно не только комфортно работать, но и играть в самые продвинутые компьютерные игры: идеальная детализация картинки и функция «игровой режим».Для подключения к компьютеру или ноутбуку у всех новых моделей предусмотрены порты стандарта HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также есть разъем Audio Out.