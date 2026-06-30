Самой привлекательной страной мира неожиданно признали Иран

30 июня 2026, 16:15

Иран занял первое место в рейтинге самых привлекательных стран мира по версии, объединяющего путешественников, посетивших все страны мира.

Кроме того, страна была признана самым недооцененным туристическим направлением.Участники исследования отметили, что реальный туристический потенциал Ирана значительно превосходит его медийный образ. По их словам, страна сочетает богатое историческое наследие, уникальную культуру и исключительное гостеприимство местных жителей. В общем рейтинге Иран опередил Японию, занявшую второе место, а также Италию - лидера среди европейских направлений.