Украина заключила с Азербайджаном "Cоглашения о дронах"

7 июля 2026, 10:45

Замсекретаря СНБО Украины Алоян заявил, что Киев за последние месяцы заключил «Cоглашения о дронах» с 6 странами: Азербайджан, Латвия и Литва, а также три страны Ближнего Востока – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

«Эта инициатива называется дроновой сделкой, но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто дроны… Еще важнее опыт и знания, а также доступ ко всем компонентам, которые составляют эту систему здесь, в Украине», - отметил он в интервью The Guardian. В Киеве также надеются до конца этого года заключить аналогичные сделки, по меньше мере, еще с 7 странами НАТО.«Drone Deal» («Соглашения о дронах») - это международная программа и формат двустороннего сотрудничества Украины с ключевыми партнерами. Она направлена на совместное производство, разработку и экспорт украинских дронов, а также обмен передовым боевым опытом в этой сфере.