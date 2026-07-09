Китай вовлек Россию в программу по уничтожению Starlink — The Insider

Из утечки документов российско-китайского форума по военно-техническому сотрудничеству стало известно, что еще в 2023 году Пекин предложил Москве многоуровневый план борьбы со спутниковой системой Starlink:
Дипломатическое давление: Создание международной коалиции для введения нормативных ограничений против SpaceX под предлогом рисков столкновения спутников на орбите.
Бюрократическая блокировка: Совместная подача заявок в международные органы на частоты и орбитальные позиции, необходимые для расширения сети Starlink, чтобы заблокировать ее развитие.
Кибератаки: Внедрение вредоносного кода в сеть через гражданские терминалы пользователей (путем поддельного доступа и использования уязвимостей) для парализации всей системы.
Физическое уничтожение: Разработка "недорогих контрмер" для уничтожения спутников на орбите, чтобы сбивать их быстрее, чем SpaceX успевает запускать новые.
В документе содержится призыв к Китаю и россии совместно исследовать все компоненты, а также расширить коалицию — привлечь "соответствующие заинтересованные страны" в объединение, которое в презентации прямо называется техническим альянсом против Starlink.
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