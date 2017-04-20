Кибервымогатели переключились с обычных пользователей на банки и бизнес

Жертвами программ-вымогателей все чаще становятся компании и финансовые учреждения. На сегодняшний день специалистам Kaspersky Lab известны по меньшей мере восемь кибергруппировок, занимающихся разработкой троянцев-вымогателей для проведения целевых атак на бизнес. В ряде случаев требуемый выкуп достигает полумиллиона долларов.
По словам экспертов, причина трансформации проста: целевые атаки потенциально более прибыльны, чем массовые нападения на обычных пользователей. Успешная атака на компанию может парализовать ее деятельность на несколько часов или даже дней – владельцы бизнеса оказываются просто вынуждены заплатить выкуп.
Схемы и инструменты злоумышленников довольно универсальны. Все кибергруппировки сначала заражают сеть компании вредоносным ПО через уязвимости в серверах или фишинговые письма. Затем атакующие укрепляют свои позиции в сети и определяют наиболее ценные корпоративные ресурсы, за «захват» которых можно получить самый большой выкуп.
Однако у групп есть и уникальные черты: например, троянец Mamba использует свободное ПО для шифрования, которое устанавливается на компьютерах жертв посредством легальной утилиты для удаленного управления системой Windows. А авторы троянца PetrWrap отличаются особенно тщательным выбором жертв и долгой подготовкой к атаке: их скрытое присутствие в сети достигает шести месяцев.
«Риск целевых атак на коммерческие компании растет, а сами нападения приносят все более ощутимые убытки. Тенденция тревожная, потому что хакеры сейчас ищут новых, более прибыльных жертв. И надо сказать, есть много потенциальных мишеней, атаки на которые могут привести к катастрофическим последствиям», — прокомментировал Антон Иванов, старший антивирусный аналитик Kaspersky Lab.
Для защиты от целевых атак с использованием программ-вымогателей эксперты Kaspersky Lab рекомендуют предпринять следующие действия.
• Сделайте резервную копию данных, которую можно будет использовать для восстановления файлов в случае атаки.
• Используйте защитное решение с технологией детектирования по поведению. Она определяет троянцев любого типа, анализируя их действия в атакованной системе. Это позволяет обнаруживать даже ранее неизвестные зловреды.
• Ознакомьтесь с сайтом международной инициативы No More Ransom, созданной с целью помочь жертвам целевых атак восстановить файлы без необходимости уплаты выкупа.
• Проведите аудит установленного ПО: не только на рабочих станциях, но также на всех сетевых узлах и серверах. Вовремя обновляйте ПО.
• Проведите комплексную оценку информационной безопасности сети (аудит, тестирование на проникновение, GAP-анализ), чтобы обнаружить и закрыть все лазейки, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
• Пользуйтесь внешней экспертной оценкой: консультация авторитетных вендоров поможет предвидеть вектор будущих атак.
• Проведите тренинг по кибербезопасности для сотрудников. Особое внимание стоит уделить инженерно-техническому персоналу, его осведомленности об атаках и угрозах.
• Обеспечьте защиту как внутри периметра корпоративной сети, так и снаружи. В правильной стратегии безопасности значительные ресурсы выделяются на обнаружение атак и реагирование на них до того, как они достигнут критически важных объектов.
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