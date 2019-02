4 февраля 2019, 13:45

Компания BIOSTAR представила SSD-накопители серии S100 Plus с высокой производительностью для ноутбуков и стационарных компьютеров.

Накопитель выполнен в формате 2,5”, а его толщина составляет всего 7 мм.м Накопитель имеет ультрастабильную антишоковую защиту. Накопители серии S100 Plus предлагаются в вариантах на 240 и 480 гигабайт, что делает их отличной заменой накопителям предыдущих поколений.



С интерфейсом SATA3 6Гб/с накопитель S100 240GB Plus имеет скорость чтения/записи данных 510МБ/с и 370МБ/с, а модель S100 480GB имеет скорость 540МБ/с и 460МБ/с для сверхскоростного доступа к данным в приложениях и играх. По сравнению с механическими накопителями скорость чтения/записи возросла на 200-300%, что открывает совершенно новые возможности в работе и играх.



Накопители серии S100 Plus SSD выполнены в ультратонком металлическом корпусе толщиной всего 7 миллиметров, что позволяет установить их даже в самые тонкие ноутбуки. Накопители отличаются ультрастабильностью благодаря патентованной антишоковой защите, что является критическим важных для мобильных геймеров и создателей контента. Накопители S100 Plus SSD имеют 6-слойную печатную плату, которая позволяет работать в жёстких условиях при температуре до 70˚C, сохраняя стабильность, что соответствует запросам хардкорных геймеров.



«Мы были счастливы создать ультрабыстрые, ультракомпактные накопители SSD для геймеров и представить их в серии S100 Plus SSD», заявил Кевин Ченг (Kevin Cheng), менеджер BIOSTAR по глобальному маркетингу. «Помимо нашей популярной серии материнских плат и видеокарт RACING, теперь мы предлагаем и компоненты для геймеров, которые стремятся максимизировать производительность компьютера».



Компания BIOSTAR продолжает расширять портфолио продуктов для ПК и ноутбуков, рассчитанных на геймеров и создателей контента. Серия накопителей S100 Plus SSD - это идеальный апгрейд для игровых и рабочих компьютеров по исключительной цене. Стоимость модели S100 240GB составляет $35, а у модели S100 480GB - $59.