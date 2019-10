Простые инструменты для вашей конфиденциальности и безопасности

17 октября 2019, 12:15

Нашей целью всегда было создание простых, полезных и интуитивных продуктов.

И это не исключение для конфиденциальности и безопасности: управлять данными нужно так же просто, как забронировать столик в ресторане или использовать Карты, чтобы найти самый быстрый путь домой.



Ранее в этом году мы начали внедрять больше способов защиты ваших данных, в частности облегчение доступа к контролю, новые способы использования приложений Google в анонимном режиме и возможности автоматического удаления данных, таких как История местоположения, История поиска и голосовые записи.



Важно, чтобы элементы управления были одинаковыми во всех наших основных продуктах, поскольку так они станут более привычными; и если мы все сделали правильно, то даже еще проще для понимания и использования. Сегодня мы хотим поделиться несколькими обновлениями.



Анонимный режим является одним из самых популярных инструментов защиты конфиденциальности с момента его запуска в Chrome в 2008 году. Мы добавили его на YouTube в начале этого года, а теперь мы внедряем его в Картах Google.



Когда вы включите анонимный режим в Картах, ваша активность на этом устройстве, так же как и места, которые вы ищете, не будет сохранена в вашем аккаунте Google и не будет использоваться для персонализации вашей работы с Картами. Вы можете легко включить режим анонимного просмотра, нажав на фотографию своего профиля, и в любое время выключить его, чтобы получать рекомендации про рестораны, информацию о вашем маршруте и другие функции, которые вам В мае мы объявили о возможности автоматического удаления вашей истории местоположений, активности в Интернете и приложениях, включая историю поиска и голосового поиска. Эта функция была действительно хорошо воспринята, и теперь мы добавляем автоматическое удаление на YouTube. Установите промежуток времени – 3 или 18 месяцев так же, как в Истории местоположения и Истории приложений и веб-поиска, а мы позаботимся обо всем остальном.



Контролируйте свою конфиденциальность голосом с помощью АссистентаМы добавляем новые инструменты, чтобы легко понимать и управлять вашими данными в Ассистенте. Мы внедряем это на английском языке в течение ближайших недель.



Теперь, когда вы скажете "OK Google, how do you keep my data safe?" ("OK Google, как ты поддерживаешь безопасность моих данных?"), Ассистент ответит информацией о нашей работе, которую мы выполняем, чтобы сохранить ваши данные безопасными и защищенными.



Мы также облегчаем контроль настроек конфиденциальности с помощью простых голосовых команд. В ближайшие недели вы сможете удалить данные из своего аккаунта, просто сказав "OK Google, delete the last thing I said to you" ("OK Google, удали последнее, что я тебе сказал") или "OK Google, delete everything I said to you last week" ("OK Google, удали все, что я тебе сказал на прошлой неделе"). Вам не нужно будет включать любую из этих функций – они будут работать автоматически. Если вы попросите удалить из своего аккаунта данные, которым более недели, Ассистент направит вас непосредственно на страницу настроек учетной записи, чтобы завершить удаление.



Мы улучшаем Менеджер паролей

Защита вашей конфиденциальности в Интернете требует строгой безопасности, и именно поэтому мы автоматически защищаем ваши данные одной из самых совершенных инфраструктур безопасности в мире.



Наша функция “Проверка безопасности” автоматически выявляет потенциальные угрозы безопасности в вашем аккаунте Google и облегчает добавление дополнительных средств безопасности, чтобы защитить его от угроз, таких как опасные приложения, которые могут получить к нему доступ.



Но у всех нас много учетных записей, и мы все знаем, как трудно запомнить все пароли к ним. Это одна из причин, почему пользователи сохраняют вредные привычки, такие как, например, один и тот же пароль для разных учетных записей, что ставит безопасность под угрозу. Это опасно: если кто-то украдет ваш пароль один раз, он может получить доступ к вашей информации в различных сервисах.



Мы давно создали Менеджер паролей, который помогает сохранять ваши пароли в разных учетных записях, и сегодня, по случаю Месяца кибербезопасности, мы делаем его более мощным. Мы представляем расширение “Проверка пароля” – новый инструмент, который всего в один клик сообщит вам, если один из ваших паролей ненадежный, повторно использован или был скомпрометирован в результате нарушения третьими лицами. Вы можете узнать больше о нем здесь.



Мы постоянно работаем над совершенствованием продуктов, которыми пользуются миллиарды людей. В то же время мы стремимся помочь нашим командам, а также другим организациям создавать будущие поколения продуктов с такими основными принципами, как конфиденциальность и безопасность. В мае мы открыли новый Центр безопасности Google (GSEC), и ожидаем, что количество специалистов по конфиденциальности увеличится вдвое к концу 2019 года. Также в течении года мы открыли код таких технологий, как наша дифференциальная библиотека конфиденциальности и Private Join and Compute, чтобы помочь организациям получить новую полезную информацию из данных с помощью инновационных безопасно-защищенных инструментов.



Ожидания людей относительно безопасности и конфиденциальности постоянно меняются, и мы понимаем, что важно создавать инструменты защиты, которые будут соответствовать этим ожиданиям. Мы будем и дальше работать над этим и делиться с вами регулярными обновлениями.