ПриватБанк и "Укрпочта" запустили программу лояльности для предпринимателей

27 ноября 2019, 16:15

ПриватБанк и «Укрпочта» при поддержке Visa запустили в Украине новую программу лояльности для предпринимателей и малого бизнеса.

Как сообщили в банке, начиная с 25 ноября и в течение следующего года предприниматели будут получать скидку 50% на стоимость отправки посылок «Укрпочта Экспресс» при оплате доставки картой «Ключ к счету» Visa от ПриватБанка.



Лояльная скидка предоставляется на каждую операцию отправки посылок, которые оформлены в личном кабинете «Укрпочты». Чтобы пользоваться услугой «Укрпочта Экспресс» за полцены, достаточно оформить карту «Ключ к счету» Visa (обычную или виртуальную), зарегистрироваться в личном кабинете «Укрпочты» и рассчитаться за отправку картой Visa в отделении «Укрпочты».



Карту для предпринимателей и малого бизнеса «Ключ к счету» Visa можно оформить мгновенно без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через Приват24, мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay.