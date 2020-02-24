lifecell объявляет результаты 2019 года и четвертого квартала

24 февраля 2020, 12:45

Оператор lifecell подводит финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2019 года и за весь год в целом.

Компания продолжает демонстрировать рост годового дохода — оператор зафиксировал увеличение этого показателя на 13,6%. Количество активных пользователей в сетях 3G і 4.5G lifecell превысила 4,3 миллиона абонентов, а 3-месячная абонентская база выросла до 7,4 млн абонентов.

ДОХОД: В 2019 году доход lifecell увеличился на 13,6% за год — до 5,98 миллиарда гривен (по сравнению с 5,27 миллиарда гривен в 2018 году). В четвертом квартале 2019 доход оператора увеличился на 9,9% — до 1,56 миллиарда гривен (по сравнению с 1,42 миллиарда в гривен в четвертом квартале 2018 года). Такой рост объясняется увеличением прибыли от использования мобильного интернета за счет постоянно растущего потребления трафика в сети. Часть дохода компании, которая была сгенерирована диджитал-сервисами и продуктами lifecell в 2019 году, составляет 10%. При этом по сравнению с 2018 годом доход от диджитал-сервисов компании вырос на 32%.

EBITDA И МАРЖА EBITDA: За год показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,24 миллиарда гривен (по сравнению с 2,76 миллиарда гривен в 2018 году). При этом в четвертом квартале 2019 показатель EBITDA уменьшился на 24,4% на годовой основе - до 0,819 миллиарда гривен (по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и 1,084 миллиарда гривен). В то же время в 2019 году маржа EBITDA за год выросла на 1,8 пункта - до 54,2% по сравнению с 52,4% в 2018 году. В четвертом квартале 2019 года маржа EBIDTA уменьшилась на 24,0 пункта - до 52,5% (по сравнению с 76,5% в четвертом квартале 2018 года). Такие показатели были достигнуты благодаря эффективному контролю затрат и положительному влиянию от применения новых стандартов IFRS. Также в четвертом квартале lifecell начал капитализировать расходы за использование радиочастот в соответствии с IFRS16, а общее воздействие, включая ретроспективные корректировки за предыдущие кварталы 2018 года, было отражено в четвертом квартале 2018 года.

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА: На годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 2019 году выросла на 1,4% - до 7,4 миллиона (по сравнению с 7,3 миллиона в 2018 году). Проникновение 4.5G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей - 50% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2019 года. В то же время общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4.5G-пользователей достигла 4,3 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом.

ARPU и MoU: За год активный 3-месячный ARPU вырос на 25,3% и составил 71,8 грн по сравнению с 57,3 грн в 2018 году. В конце четвертого квартала 2019 года этот показатель вырос на 16,2% на годовой основе - до 73,3 грн (по сравнению с 63,1 грн в четвертом квартале 2018). За весь год показатель 12-месячного активного MoU вырос на 2,8%, а в четвертом квартале 2019 он увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

CAPEX: За год капитальные инвестиции уменьшились на 75,6% - до 1,895 миллиарда гривен против 7,767 миллиарда гривен в 2018 году. В четвертом квартале 2019 этот показатель уменьшился на 76,3% на годовой основе и составил 0,640 миллиарда гривен. Для сравнения этот показатель составил 2,69 миллиарда гривен в 2018 году.



NET LOSS: lifecell зафиксировал чистый убыток в размере 1,11 миллиарда гривен против чистого убытка в 1,3 миллиарда гривен в 2018 году.

Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell, отметил: «В 2019 lifecell достиг положительной динамики по всем основным показателям: абонентская база и доход, потребление интернет-трафика и количество LTE-пользователей. Наша компания продолжает лидировать в проникновении смартфонов в сети - 80% в четвертом квартале 2019 года. В прошлом году lifecell расширил портфолио цифровых услуг и стал первым оператором «большой тройки», который запустил eSIM, а также предложил своим клиентам услугу виртуального номера при помощи мессенджера BiP. В 2020 году lifecell будет и в дальнейшем инвестировать в развертывание LTE-сети и предлагать нашим абонентам и бизнес-клиентам наиболее эффективные продукты, надежные услуги и разумные решения».