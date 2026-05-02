Logitech розширила MX-екосистему новими інструментами для роботи

2 мая 2026, 22:27

Компанія Logitech представила оновлення MX-екосистеми — набору пристроїв і програмних інструментів, які спрощують роботу з кількома пристроями та додатками.

Нові функції мають зменшити кількість ручних дій і допомогти зберігати безперервність роботи.

“Наша мета — покращувати робочі процеси досвідчених користувачів і робити технології непомітними помічниками. Завдяки функціям, які з’явилися на запит спільноти — зокрема вдосконалений Easy Switch і новим плагінам продуктивності, включно з інтеграцією для Microsoft Office — ми продовжуємо розширювати можливості MX-екосистем”, — зазначив керівник напряму MX у Logitech Максим Бондар.

Перемикання між пристроями — в один клік

Функція вдосконаленого Easy Switch дозволяє одночасно перемикати клавіатуру, мишу та MX Creative Dialpad між комп’ютерами. Тепер достатньо одного натискання, щоб усі пристрої переключилися на інший девайс без потреби перемикати кожен окремо. Функція працює з пристроями Logi Bolt. Моделі MX Keys S і MX Keys Mini вже підтримують її, а MX Mechanical і MX Mechanical Mini отримають оновлення влітку.

Actions Ring — для всієї лінійки MX

Інструмент швидкого доступу до функцій тепер доступний на всіх основних пристроях серії — від MX Master до MX Keys. Він дозволяє викликати потрібні дії та інструменти прямо під курсором.

Користувачі можуть групувати команди в папки, щоб не перевантажувати інтерфейс і швидше знаходити потрібні інструменти.

Оновлений редактор іконок

З’явилася можливість створювати власні стилі керування і застосовувати їх одразу до всієї конфігурації пристроїв.

Нові інтеграції

Logitech також розширила екосистему плагінами для роботи з популярними сервісами:

● Microsoft Office — керування таблицями, документами та презентаціями

● Notion (desktop) — навігація та робота зі сторінками

● Slack — швидкий доступ до дзвінків, чатів і робочих просторів

Інструменти інтегруються в Actions Ring і дозволяють працювати без постійного перемикання між вікнами.

MX-екосистема розвивається як середовище, де користувач може працювати без зайвих дій і не втрачати фокус — особливо в сценаріях із кількома пристроями та додатками.

Оновлення доступні через застосунок Logi Options+. Нові плагіни можна встановити безкоштовно через Logi Marketplace.