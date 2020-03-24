Uber предоставит бесплатные поездки по всей Украине

24 марта 2020, 13:45

По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые смогут совершить медицинские работники чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.



Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.



Uber также предоставил бесплатные поездки донорам крови в Пункт сдачи крови Охматдет в Киеве на период карантина.