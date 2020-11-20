20 ноября 2020, 14:15

Аналитики "ФИНАМа" оценили привлекательность участия в IPO Ozon

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование инвестиционной привлекательности одного из лидеров российского рынка электронной коммерции Ozon Holdings PLC в преддверии анонсированного выхода на IPO. По расчетам аналитиков, оценка капитализации онлайн-ретейлера составляет $4,5-5,5 млрд ($25-31 за ADS), что превышает заявленную организаторами среднюю стоимость размещения.



Глобальный рынок электронной коммерции в текущем году (без учета онлайн-платежей, билетов и путешествий) оценивается агентством eMarketer в $3,914 трлн, темпы прироста составляют 16,5%. «Россия занимает девятое место в рейтинге стран с наиболее высокими темпами прироста рынка, которые составляют 18,7% в год, — отмечается в исследовании. — Факторами дополнительного роста российского рынка онлайн-торговли, по оценкам Data Insight, выступают: карантин (привел в онлайн 10 млн новых покупателей), переход 5-7 млн человек на удаленную работу и значительные инвестиции игроков рынка в онлайн (особенно, в сегменте продуктов питания)».



Аналитики констатируют, что Ozon является одной из лидирующих платформ электронной коммерции в России: «По данным Data Insight, в 2019 году Ozon занимал 3 место среди всех онлайн-магазинов России по выручке. Рост выручки по сравнению с 2018 годом составил 93%, а рост количества заказов — 107%. При этом средняя стоимость заказа снизилась на 7%». В отчете сообщается, что в сентябре 2020 года у компании было 11,4 млн активных покупателей, в среднем сделавших по 5 заказов. При этом, по данным INFOLine, бренд Ozon известен 32% российских потребителей, в то время как о ближайшем конкуренте знают лишь 18%.



Основными источниками выручки компании Ozon являются собственный онлайн-магазин и маркетплейс, где продаются электроника, книги, товары для дома и для детей, товары массового спроса (FMCG), продукты питания, запчасти и т.п. «По итогам первых девяти месяцев этого года на продажи в собственном магазине приходилось более половины (51%) продаж всех товаров и услуг (показатель GMV), а на маркетплейс — 45%. В этот период собственный магазин принес компании 79% выручки, а маркетплейс — 15%. Ассортимент компании насчитывает 9 миллионов учетных единиц (SKU – stock keeping units), 92% которых приходится на маркетплейс и 8% — на собственный магазин. Партнерами маркетплейса являются 18,1 тыс. продавцов», — констатируют в «ФИНАМе».



В числе основные факторов привлекательности Ozon аналитики выделяют:



— Ожидаемый рост рынка онлайн-торговли РФ с 2019 по 2024 гг. с 1,7 до 7,2 трлн рублей с CAGR 33,2%.



— Вхождение Ozon в топ-3 крупнейших российских онлайн-магазинов с 11,4 млн активных покупателей.



— Отсутствие консолидации на российском рынке электронной коммерции. На долю трех лидирующих игроков приходится 18% выручки, тогда как на Amazon приходится более 50% продаж в США.



— После проведения IPO Ozon станет первой публичной российской компанией сектора электронной коммерции. Стоимость акций сети «М.Видео» возросла с 400 рублей в июле до 729,6 рубля к данному моменту.



В рамках запланированного IPO Ozon намерен разместить 30 миллионов ADS (американских депозитарных акций) на NASDAQ в диапазоне стоимости от $22,5 до $27,5 за ADS. Каждой ADS соответствует одна обыкновенная акция, общее число которых после IPO составит до 181630154 — если андеррайтеры исполнят опционы полностью. Кроме того, андеррайтеры получат опцион на покупку дополнительных 4,5 млн акций в течение 30 дней после размещения.



«По средней цене диапазона продающая сторона оценивает компанию в $4,4 млрд, без учета опциона андеррайтеров. В случае если андеррайтеры выкупят опцион, средняя оценка капитализации повысится до $4,5 млрд», — отмечают аналитики. Для оценки Ozon сравнительным методом был использован показатель GMV (объем всех проданных товаров и услуг) и рыночные мультипликаторы к выручке (P/Sales): «Наша оценка капитализации Ozon Holdings Plc лежит в пределах $4,5-5,5 млрд (340-420 миллиардов рублей). Оценка справедливой стоимости ADS — от 25 до 31 доллара, что выше средней стоимости размещения».



В исследовании прогнозируется, что значительное число андеррайтеров с Morgan Stanley и Goldman Sachs во главе, а также приобретение новых пакетов акций существующими акционерами способствуют успеху размещения: «Как показывает статистика, инвесторы рационально воспринимают отсутствие прибыли у растущей компании при достаточно высоких темпах роста. Размещение освещается ведущими деловыми англоязычными изданиями и оживленно комментируется в российской прессе и социальных медиа. В целом мы ожидаем успешного размещения Ozon Holdings Plc по цене вблизи верхней границы диапазона».



Прием заявок на покупку акций в рамках публичного размещения Ozon стартовал 18 ноября и завершится 23 ноября 2020 года (включительно). Возможность принять участие в публичном размещении доступна как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам (клиентам АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ»). Минимальная сумма покупки акций Ozon составляет $5000, верхний порог не ограничен. Комиссия брокера составит 0,118%, но не менее 1450 рублей. Расчеты в режиме «Т+3» («Т+4») будут производиться в российских рублях по курсу, установленному букраннером на день размещения (аллокации). Подать заявку можно в личном кабинете (Услуги>Операции с ценными бумагами>Поручение IPO>По цене контрагента>).

