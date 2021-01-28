Четыре способа защититься от кибератак в 2021 году

28 января 2021, 14:45

Компания McAfee рассказала о четырех способах помочь семьям защититься от кибератак в наступающем году.



Без сомнения, вступая в новый год, мы полны новых надежд и ожиданий. Мы адаптировались, выжили, приспособились и даже научились преуспевать в чрезвычайных обстоятельствах. Столкнувшись с множеством проблем, семьям успешно удалось перейти к удаленной работе и обучению.



Но есть и не очень хорошая новость: по данным недавнего квартального отчета McAfee, связанные с пандемией угрозы никуда не исчезли. Речь, в том числе, идет о фишинговых атаках и мошенничествах с использованием вредоносного ПО, нацеленных на людей, работающих удаленно. Как следует из отчета, массовый переход на удаленную работу создал особо благоприятные условия для деятельности киберпреступников.



Радж Самани (Raj Samani), заслуженный инженер-исследователь и руководитель научных проектов McAfee, отмечает следующее: «Сначала это было несколько фишинговых кампаний и пара вредоносных приложений. Сейчас же мы наблюдаем настоящую лавину вредоносных ссылок и атак на облачных пользователей. Злоумышленники с умом используют потребность людей знать больше о COVID-19 — она становится для них входным билетом в системы по всему миру».



В отчете McAfee представлено несколько передовых практик для семей, которые будут полезны в наступающем году: следите за новостями, обсуждайте угрозы и, как советуют бабушки, «одевайтесь по погоде» — чем больше слоев безопасности в вашей системе, тем лучше она защищена от цифровых угроз.



Знание — сила. Лучшая защита от онлайн-угроз — нападение. В контексте цифрового пространства это означает владение актуальной информацией. Чем больше вы знаете о методах обмана пользователей, тем меньше вероятность, что вы станете жертвой хакеров и поверите фишинговому письму с предложением о покупке вакцины от COVID-19 онлайн или купоном на прививку без очереди.

Проверяйте источники электронных писем. Не доверяйте письмам и тестовым сообщениям от знакомых людей или от организаций, если в них содержатся просьбы или неправдоподобно заманчивые предложения. Прежде чем нажать на ссылку, зайдите на сайт компании самостоятельно или позвоните в ее службу поддержки. Проверка источников защитит от скачивания вредоносного контента по фишинговым ссылкам. Напомните членам вашей семьи соблюдать осмотрительность и никогда не делиться личной информацией.

Наводите курсор на ссылки, изучайте состав URL. Если вам прислали сообщение со ссылкой, наведите на нее курсор мыши, но не щелкайте по ней. Так вы сможете увидеть, куда ведет эта URL. Если адрес выглядит подозрительно, удалите сообщение. Показатели риска: Фальшивые ссылки обычно выглядят как ссылки на надежные сайты, но могут содержать лишние слова или домены. Если есть сомнения по поводу характера URL, не нажимайте на нее.

Думай о тепле. «Многослойный» подход к кибербезопасности, чем больше слоев защиты (одежды), тем надежней, обезопасьте свои устройства с помощью нескольких дополняющих друг друга средств. Вот несколько способов “одеться” создать «слои» безопасности:

- Используйте пароли двухфакторной аутентификации (2FA). Регулярная смена паролей и двухфакторная аутентификация (2FA) — самый эффективный способ борьбы с хакерами. Если вы работаете на дому, входить в приложения с помощью 2FA более безопасно. После ввода логина и пароля от вас потребуется подтвердить личность с помощью персонального устройства. Такая аутентификация устанавливает дополнительный барьер между вашими данными и злоумышленниками.



- Используйте VPN. Если вы в поездке или работаете из кафе, виртуальная частная сеть (VPN) поможет установить защищенное шифрованием соединение и скрыть ваши действия в сети Интернет от хакеров.



- Программная защита. Составляя план защиты, подберите единое комплексное решение для обеспечения безопасности, которое защитит вас от вредоносного ПО, фишинговых атак и вирусов.