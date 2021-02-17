Coca-Cola планирует выход на рынок алкоголя и кофе

17 февраля 2021, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности производителя напитков Coca-Cola.

По мнению аналитиков, компания сможет восстановить финансовые показатели по мере снятия карантинных ограничений, а предусмотренный новой бизнес-стратегией выход на рынок кофе и алкоголя делают ее бумаги привлекательным консервативным вложением. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $56,2, потенциал роста с учетом дивидендов составляет 10,6%.



Coca-Cola — крупнейший в мире производитель концентратов, сиропов и безалкогольных напитков с рыночной капитализацией свыше $218 млрд. Продукция компании представлена практически во всех странах мира, а количество брендов превышает 200 наименований.



В феврале 2021 года Coca-Cola отчиталась о падении выручки на 11,5% (г/г) до $33 млрд. Сопоставимая прибыль на акцию сократилась на 7,6% до $1,95, EBITDA снизилась на 4% (г/г). Вместе с тем, благодаря снижению капитальных и операционных затрат свободный денежный поток увеличился до $8,7 млрд, а маржинальность по EBITDA выросла до 34,3%.



Как отмечается в исследовании, основным фактором снижения финансовых результатов стали негативные последствия пандемии: «До карантинов Coca-Cola около половины своей выручки получала от сегмента “вне дома”, который оказался под давлением в прошлом году». При этом аналитики ожидают, что с 2021 года компания вернется на траекторию роста: «Согласно ожиданиям менеджмента, в 2021 году рост органической выручки будет на уровне 7–9%, сопоставимая прибыль на акцию вырастет на 8–12%, а свободный денежный поток составит не менее $8,5 млрд».



Основным драйвером станет новая стратегия компании, в которой ставка сделана на сокращение портфеля брендов на 50% с целью оптимизации затрат и концентрации на ведущих и наиболее маржинальных продуктах, расширение доли рынка в развивающихся странах и развитие нетрадиционных, но весьма многообещающих направлений по продаже кофе и алкоголя.



Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что Coca-Cola имеет хорошие перспективы выхода на рынок слабоалкогольных напитков и возможности для существенного увеличения доли на классических для себя рынках, особенно в развивающихся странах. Летом 2020 года компания анонсировала выход на алкогольный рынок Европы с брендом Topo Chico, а в начале 2019 года закрыла сделку по покупке крупнейшей в Европе сети кофеен Costa Coffee, которая в 2010–2019 годах демонстрировала динамику выручки в 13,6% (CAGR) и может продолжить рост после завершения пандемии.



Эксперты подчеркивают, что инвестиции в Coca-Cola — хорошая ставка на снятие карантинных ограничений в мире: «В 2021 году финансовые показатели Coca-Cola вернутся к доковидным значениям, а рынок оценивает компанию на 17% дешевле, чем до пандемии, несмотря на значительно снизившиеся процентные ставки». Кроме того, бумага выглядит привлекательно для инвесторов, выбирающих стабильные и достаточно высокие дивиденды. «Coca-Cola является одним из старейших дивидендных аристократов и повышает выплаты уже на протяжении 58 лет. В следующие 12 месяцев дивидендная доходность акций составит 3,4% — высокое значение для текущего уровня процентных ставок и относительно конкурентов», — резюмируют аналитики.