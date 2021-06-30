Защищаем свой бизнес с помощью VPN

30 июня 2021, 9:19

На сегодняшний день VPN используется, как минимум, 25% Интернет-пользователей (то есть, каждым четвертым участником киберпространства). Рынок предлагаемых услуг постоянно растет и в 2021 году его объем составил примерно $23,6 млрд. По словам экспертов, к 2022 году данный показатель должен увеличиться до $35,73 млрд. Хотя, в большинстве случаев, используется VPN чаще все же обычными пользователями, но не отстает от них и бизнес. Компании все активнее начинают прибегать к услугам VPN. Ведь, для любого вида бизнеса крайне важно обеспечить для себя безопасность передачи данных.

Если учесть ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, которая коснулась практически каждого члена общества во всем мире, то становится ясно, что применение VPN – это крайне важное решение.

Как VPN защищает данные компаний?



Для того, чтобы оценить кибербезопасность, несколько лет назад группа специально отобранных для данной цели специалистов провела эксперимент. Для этого взяли ноутбук с недавно установленной на него операционной системой. Отключили на нем защиту и подключили его к Интернету при помощи Ethernet-кабеля. Пару секунд спустя специальное программное обеспечение выдало сообщение о том, что на данное устройство была совершена кибератака, а затем еще одна. Через пару минут они стали повторяться почти без перерывов.

VPN способен обеспечить безопасность для корпоративной сети и для подключения к Интернету в целом. Это дает возможность поддержать высокий уровень конфиденциальности и без опасения отправлять и получать файлы в сети.

Безопасность превыше всего!



Для любого вида бизнеса обеспечение киберзащиты является базой для ведения полноценной работы. Чем больше компания, тем сильнее ей приходится беспокоиться о средствах защиты, ведь последствия взлома могут оказаться губительными для всего бизнеса. Бесплатный тест VPN поможет оценить все плюсы и возможности данного инструмента при работе в сети.

VPN – это дополнительный уровень защиты. При помощи данной технологии будут зашифрованы все данные (без исключения), что передаются по специально выделенному каналу связи в частной сети. При этом существуют также и дополнительные VPN -сервисы, которые смогут обеспечить дополнительный уровень безопасности от вредоносного ПО.

Как известно, различные антивирусные программы способны справиться с 75% угроз. Остальные 25% лягут как раз на VPN. Посредством шифрования обеспечивается защита документов, внутренней коммуникации и каналов связи с клиентами.

При помощи VPN компания сможет изменить IP любого подключенного устройства. При этом не важно, планшет ли это, смартфон или полноценный компьютер. Отсюда можно сделать вывод, что у киберпреступников исчезнет возможность отследить пользователей VPN-сервисов. Такое положение дел идеально для малого бизнеса, ресурсы управления безопасностью которого, пока ограничены. При необходимости можно будет настроить бизнес-сеть в соответствии с потребностями компании и ее увеличением.

Можно выходить в сеть отовсюду!



В данном случае речь идет не только об обычном подключении к Интернету, а именно о безопасном канале связи, скомпрометировать который крайне сложно.

Современным организациям приходится пользоваться удаленной схемой с некоторыми своими сотрудниками, а у некоторых компаний и вовсе нет реального офиса, и персонал работает в виртуальном пространстве. Для того, чтобы у каждого члена коллектива имелась возможность получить доступ к ресурсам компании, нужна защита, которую как раз и сможет обеспечить VPN.

Если раньше организация такой схемы работы подразумевала существенные сложности, ведь, настройка выполнялась вручную, а значит, требовалось модифицировать ряд конфигурационных файлов и применять кастомное ПО, то теперь вся настройка выполняется автоматически или в полуавтоматическом режиме.

В случае возникновения необходимость любой сотрудник получит свой собственный IP-адрес, который будет защищен от онлайн-угроз. Подобный вариант подойдет для бизнеса любого размера, как для малого, так и для крупного. Если требуется развернуть VPN для большой компании, то для настройки понадобится чуть больше времени, ведь придется учитывать связь между всеми филиалами и офисами, а также их права внутри VPN-сети. По этой причине все более популярными становятся специальные решения для бизнеса.

Возможность заходить на заблокированные ресурсы



Сегодня ограничения и цензура играют далеко не последнюю роль. Все больше и больше стран занимаются блокировкой различных сервисов и Интернет-ресурсов. Однако, бизнесу зачастую крайне важно попасть на конкретный сайт. К примеру, находясь в Китае, сотруднику может потребоваться зайти на , LinkedIn, Gmail или Facebook. Однако, это ресурсы там находятся под строгим запретом. С помощью VPN удастся обойти блокировку.

После того, как LinkedIn стал запрещенным для Российской Федерации порталом, у ряда HR – менеджеров возникли сложности, ведь важный канал связи между соискателями и возможными работодателями перестал работать. Тем не менее, обойти такое ограничение за счет VPN не составит труда. Соответственно HR- специалист сможет в любой момент получить доступ к нужному ресурсу.

С аналогичными сложностями столкнулись и предприниматели из Украины, когда их правительство запретило множество российских сайтов, включая Яндекс, Mail.ru и даже 1С. VPN помог решить данную проблему и предотвратить миллионы чуть не сорвавшихся сделок.

Таким образом, данный инструмент позволит не только защитить свои данные, но и не потерять деньги в случае введения блокировки на федеральном уровне к какому-либо ресурсу.