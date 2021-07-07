Американский фондовый рынок до конца лета может демонстрировать торговлю

7 июля 2021, 11:45

Индекс S&P 500 в преддверии удлиненного из-за празднования Дня независимости уик-энда сформировал самую продолжительную почти за год серию роста.

По итогам минувшей пятницы S&P 500 вырос на 0,75% в седьмой раз подряд, что является наиболее длинной серией с августа 2020 г. При этом индекс широкого рынка 7 торговых дней кряду переписывал свой рекордный исторический максимум. Такого не наблюдалось с 1997 года.



Рост занятости в США по итогам июня оказался максимальным за последние 10 месяцев, свидетельствовали данные, опубликованные министерством труда в пятницу. Совокупно отчет по занятости укрепил мнение инвесторов о том, что экономика восстанавливается такими темпами, которые не будут заставлять ФРС торопиться в плане сворачивания стимулов.



Первый взгляд на динамику американских фондовых рынков однозначно говорит о том, что все замечательно, ведь инфляционные ожидания ослабли, череда экономической статистики, опубликованная в последние недели, указывает на то, что экономика прочно стоит на рельсах экономического восстановления. При этом ФРС по-прежнему сигнализирует о том, что готова проявлять терпение в отношении ценового давления.



Однако более детальный взгляд позволяет выявить ряд, на наш взгляд, важных особенностей. Одно из центральных мест в фокусе инвесторов занимает быстро распространяющийся более заразный штамм «Дельта», который в ряде стран Европы и Азии уже заставил власти повременить с планами отмены локдаунов, продлить действующие ограничения. В итоге мы наблюдаем, как доля акций авиакомпаний, круизных операторов, других представителей сферы туризма и отдыха сокращается в портфелях инвесторов.



Технологические акции снова в моде, поскольку этот сектор отлично себя зарекомендовал в режиме «сидим дома». Так, технологический сектор индекса S&P 500 вырос в июне на 7% — лучший результат среди 11 секторов. По итогам минувшей недели технологический сектор вырос на 2,1%, лишь совсем немного уступив энергетическому сектору (+2,3%).



Инвестбанк Goldman Sachs создал индекс в основе, которого находящиеся в листинге в США компании, которые должны выиграть от возобновления глобального экономического роста в посткоронавирусный период. Также есть индекс на основе акций компаний, которые успешно извлекают выгоду в режиме «сидим дома» — компании, которые способны уверенно зарабатывать деньги в условиях локдаунов и социальных ограничений. Если, скажем, взять динамику каждого из них в процентах за месяц и вычесть, например, из динамики индекса «сидим дома» динамику индекса «восстановление экономики», то вполне можно наглядно оценить бенефициара в конкретном периоде. С августа 2020 г. по настоящий момент лишь в трех месяцах «сидим дома» выигрывали у «восстановления экономики». В сентябре 2020 г. и январе 2021 г. Этот выигрыш был незначительным. Однако по итогам июня превосходство «сидим дома» оказалось наиболее заметным за 11 месяцев.



Есть и еще один фактор: индекс S&P 500 изо дня в день переписывает максимум, но какое количество компаний-компонентов в нем участвует? Так сказать, анализ того, насколько широким является ралли. С апреля процент компаний-компонентов S&P 500, которые торгуются выше своей средней цены за последние 200 дней, снизился незначительно и остается на высоком уровне. Но это довольно медленный индикатор. А вот процент компаний, которые торгуются ниже своей 50-дневной МА в середине июня упал до 33% — минимум с октября 2018 года. Но осенью 2018 года S&P 500 также снизился, а сейчас индекс широкого рынка растет несмотря на снижение доли компаний, которые торгуются выше 50-дневной средней. То есть сейчас рынок идет вверх благодаря меньшему числу компаний, что также укладывается в концепцию возвращения интереса инвесторов к акциям сегмента «сидим дома» (свою роль здесь также играет вес технологических гигантов в составе индекса).



Третий фактор. Индекс S&P 500 из последних шести торговых недель пять завершил ростом. Индекс Nasdaq 100 вырос по итогам 7 недель подряд — самая длинная бычья серия с осени 2019 года. Однако индекс компаний с малой капитализацией Russel 2000 две из трех последних недель завершил падением. Ралли ноября 2020 г. — марта 2021 г. явно демонстрирует признаки усталости.