26 июля 2021, 11:15

BASF выигрывает от широкой диверсификации и внедрения инновационных решений

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности крупнейшего в мире химического концерна BASF. Как отмечают аналитики, после восстановления рынка химической продукции капитализация компании по ключевым мультипликаторам остается недооцененной относительно прочих отраслевых игроков. Акции и ADR эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 101,9 евро и $29,8 соответственно, потенциал роста превышает 50%.



BASF SE — крупнейший в мире многопрофильный химический концерн, который поставляет около 60 тысяч конечных продуктов более чем в 170 стран мира. Основной бизнес корпорации — производство и переработка химикатов, а портфель продукции варьируется от основных химикатов до индивидуальных системных решений. В России компания работает c 1874 года, российское предприятие BASF представлено в рейтинге 500 крупнейших по выручке компаний страны по версии РБК.



Деятельность предприятий BASF распределена по 11 дивизионам, которые сгруппированы в шесть сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. При этом гигант занимает лидирующие позиции на рынке в 70% сфер своих бизнес-интересов, отмечают аналитики «ФИНАМа»: «Широчайшая диверсификация, с одной стороны, придает устойчивость. С другой — в каждом из направлений компания сталкивается с более гибкими и мобильными конкурентами. BASF удается поддерживать преимущество за счет поиска и совершения инновационных прорывов и планирования действий на опережение».



Производитель поддерживает развитие глобального тренда на экологию и «зеленую» экономику, главная корпоративная цель концерна — создавать химию для устойчивого будущего. «Компания лидирует в направлении биоразлагаемых пластиков: в частности, BASF разработала биоразлагаемый пластик с высоким содержанием полимолочной кислоты. Одно из главных стратегических направлений концерна — экономика замкнутого цикла. BASF взял на себя обязательство к 2025 году ежегодно преобразовывать 250 тысяч тонн переработанного и полученного из отходов сырья в новые продукты», — говорится в исследовании.



Еще одним немаловажным фактором инвестиционной привлекательности корпорации выступает ее приверженность цифровизации, подчеркивают в «ФИНАМе»: «Производитель использует искусственный интеллект для сопоставления данных из различных источников, для ускорения инновационных процессов, оптимизации цепочек поставок и логистики, а также с целью моделирования применения продуктов для клиентов. В планах компании к 2022 году перевести в цифровую форму процессы на более чем 420 заводах по всему миру».



Кроме того, BASF проводит привлекательную дивидендную политику, поддерживая высокий уровень дивидендных выплат: несмотря на сложный по прибыли 2020 год, по его итогам компания выплатила дивиденды в размере 3,3 евро на акцию. Дивдоходность составила 5,1%, что является высоким уровнем для европейских эмитентов.



По итогам I квартала 2021 года BASF представил сильную финансовую отчетность: выручка взлетела почти на 16% (г/г), достигнув 19,4 млрд евро, чистая прибыль почти в полтора раза превысила результат аналогичного периода прошлого года, составив 1,84 млрд евро, а EBITDA увеличился до 3,18 млрд евро, прибавив более чем 30%. Аналитики прогнозируют позитивные результаты отчетности за II квартал (ожидается 28 июля), что обусловлено более высокими ценами на продукцию и ростом объемов продаж.

