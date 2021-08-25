Вывод Ravencoin (RVN) на карты Visa и MasterCard через электронные обменники

25 августа 2021, 10:19

Люди, которые неоднократно обменивали фиатные, электронные или цифровые валюты в Сети, знают, что удобнее всего проводить подобные операции с помощью специализированных сервисов – обменников. Именно поэтому, если у вас возникла необходимость перевести криптовалюту Ravencoin на карту Visa или MasterCard с зачислением в гривнах, делать это лучше всего именно таким способом. В ходе его реализации обязательно удастся отметить ряд важных преимуществ выбора:

- у вас будет возможность выбрать обменный сервис, который не требует клиентам производить верификацию, провести сделку анонимно;- вы получите деньги на дебетовую, кредитную карту в течение 15-30 минут после перевода криптовалюты на кошелек обменника;- вы сможете оформить сделку на выгодных условиях, подобрав наиболее подходящее предложение;- обмен будет проводиться по актуальному курсу – обменные сервисы тщательно отслеживают этот момент;- величина комиссии окажется весьма приемлемой – зачастую она не превышает 1%;- многие обменники фиксируют курс криптовалюты на момент оформления заявки, благодаря чему удается избежать неприятных сюрпризов.

Разобраться в принципах обмена не составляет труда. Даже если вы планируете подобную сделку впервые, проведете ее без заминок. Главное – учесть самые важные факторы, позволяющие конвертировать активы быстро, безопасно и выгодно.

Если вам не нужно срочно конвертировать криптовалюту, лучше дождаться наиболее подходящего момента – когда цена актива максимально возрастет по отношению к гривне, и вы сможете получить больше денег за одну цифровую монету. Стоимость Ravencoin меняется постоянно. Поэтому подобрать подходящее для обмена время вам удастся, систематически изучая график колебания курса. Обычно после снижения цены вскоре наблюдается ее рост. Это и будет подходящий момент для продажи цифровых средств.

Чтобы не рисковать столкнуться с мошенниками, лучше не пытаться найти поставщика услуг самостоятельно, а выбрать сервис из тех, что предлагает специализированный агрегатор электронных обменников.

Все ресурсы, которые представлены на мониторинговом портале, тщательно и неоднократно проверены не только его администраторами, но и самими клиентами, которые заключили успешные сделки, написали множество положительных отзывов. Поэтому по поводу безопасности сотрудничества с любым из предложенных обменных сервисов волноваться не стоит. Лучше все внимание сосредоточить на подборе подходящих условий сделки.

Чтобы провести вывод Ravencoin (RVN) на Visa и MasterCard в гривнах максимально удачно, вам следует подобрать сделку, которая будет характеризоваться:

- выгодным курсом – чем больше гривен вам смогут предложить за одну монету, тем лучше;- минимальной комиссией – обычно комиссия уже включена в курс конвертации, но некоторые обменники устанавливают дополнительную плату за сделки. Чтобы понять, какой вариант выгоднее, просчитайте несколько понравившихся предложений;- достаточным резервом гривен – он позволит обменять все монеты Ravencoin на фиатные деньги за один раз;- подходящими ограничениями по минимальным и максимальным суммам обмена;- удобным способом оформления обмена – лучше всего выбирать полуавтоматический вариант;- возможностью зафиксировать курс конвертации на момент оформления заявки.

Если для вас важно как можно скорее обменять криптовалюту и получить эквивалент с зачислением на гривневую банковскую карту, отдавайте предпочтение предложениям, где не требуется верификация клиента.

Когда вы уже определились с решением, можно переходить на сайт обменника, чтобы оформить сделку. Сначала вам понадобится заполнить заявку, потом подтвердить ее, предварительно изучив правила сервиса. Далее нужно перевести на кошелек поставщика услуг указанное в заявке количество Ravencoin, дождаться пополнения карты эквивалентом в гривнах.