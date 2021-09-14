За 4 года IТ-отрасль Харькова выросла почти вдвое

14 сентября 2021, 13:45

За 4 года количество IТ-специалистов в Харькове выросло на 44%. Если в 2018 году в регионе было 25 тыс. специалистов, то летом этого года их стало 45 тыс.

Харьков остается вторым по величине IТ-центром в стране, а в регионе работает более 500 компаний. По результатам 2021 IТ-индустрия Харькова вырастет до 1,5 млрд долларов США и принесет более 1,4 млрд долларов США экспортных поступлений. Об этом говорит исследование регионального IТ-рынка, проведенного GlobalLogic на основе открытых данных и нового исследования Kharkiv IT Research при поддержке KPMG.



Сейчас в регионе 511 технологических компаний, 48% из которых имеют менее 50 инженеров. К концу 2021 IТ-индустрия в Харькове должна вырасти на 53% по сравнению с 2019 годом и составит около 1,5 млрд долларов США. В результате один специалист в 2021 году принесет отрасли 32,5 тыс. долларов США.



Пропорционально росту количества специалистов увеличивается и доля поступлений в экономику страны – в среднем на 20% ежегодно. Если в 2018 году IТ-отрасль перечислила стране 6 млрд грн налогов, то за 3 года их доля выросла вдвое. На конец 2021 региональные компании принесут около 12 млрд грн налоговых поступлений в экономику Украины. При этом экспортные поступления от деятельности компаний также вырастут более чем на 50% по сравнению с 2018 годом и составят около 1,43 тыс. долларов США.



"Харьковская IТ-отрасль за 2 года выросла более чем на 30% в специалистах, а регион является одним из крупнейших IТ-центров Украины. Только в харьковском офисе GlobalLogic сейчас более 1200 инженеров. Они участвуют в десятках R&D-проектов, в том числе в медицинской сфере, финансах и промышленности", – отметила Наталья Сиромаха, младший вице-президент по инжинирингу, лидер харьковского офиса GlobalLogic.