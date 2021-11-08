Рынок готов к сворачиванию программы количественной поддержки ФРС

8 ноября 2021, 16:28

Минувшая неделя, как и планировалось, оказалась крайне насыщенной на предмет важных для глобальных рынков событий.

ФРС приняла ожидаемое решение о начале сворачивания программы выкупа активов, а в пятницу американские индексы получили дополнительную поддержку в виде хороших данных по рынку труда, а также согласования двухпартийного пакета инфраструктурного стимулирования на $1,2 млрд. Банк Англии тем временем не стал торопиться с повышением ключевой ставки, пообещав, тем не менее, что это неизбежно произойдет в ближайшие месяцы.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,42%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 2,00%, а Nasdaq Composite укрепился на 3,05%. Немецкий индекс DAX в свою очередь вырос на 2,33%, британский FTSE 100 потяжелел на 0,92%, а китайский CSI 300 снизился на 1,35%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 94,32 пункта, выиграв за неделю 0,21%, а валютная пара EUR/USD окрепла на 0,04% до 1,1566.



Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю упала на 12,20 б. п. до 1,455%, британских 10-летних Gilts – на 20,00 б. п. до 0,848%, 10-летних немецких бондов – на 17,35 б. п. до -0,280%.



В среду, 3 ноября, ФРС объявила о начале сворачивания ежемесячной программы выкупа облигаций объемом $120 млрд по итогам двухдневной встречи по вопросам монетарной политики. Регулятор планирует сокращать выкуп государственных облигаций и ипотечных бумаг на $10 млрд и $5 млрд в месяц соответственно. Процесс количественного ужесточения должен начаться в середине ноября, что предполагает полную остановку программы стимулирования в июне 2022 года.



Октябрьский отчет по занятости в США показал, что работодатели крупнейшей мировой экономики за месяц добавили 531 тыс. рабочих мест, что оказалось намного выше пересмотренных данных за сентябрь (365 тыс.). Уровень безработицы при этом снизился до 4,6% (4,8% в сентябре). Ведущими драйверами прироста количества рабочих мест стали секторы отдыха и гостеприимства (+164 тыс.), а также профессиональных и деловых услуг (+100 тыс.).



В пятницу, 5 ноября, Палата представителей Конгресса США одобрила двухпартийный пакет инфраструктурных стимулов Джо Байдена на $1,2 трлн с соотношением голосов 228/206. При этом сразу 6 прогрессивных членов Демократической партии проголосовали против, и только благодаря поддержке 13 республиканцев билль был принят законодателями. Согласование первой части пакета, таким образом, обнажает серьезные трудности для президента в контексте проекта Build Back Better ($1,75 трлн), который на настоящий момент обсуждается в Конгрессе и потребует единогласия среди демократов.



Банк Англии сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 0,1% по итогам заседания, прошедшего 4 ноября. При этом глава регулятора Эндрю Бейли заявил, что ставка будет повышена в ближайшие месяцы, не обозначив, однако, точных сроков.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. до 269 тыс. человек. Это новый минимум с момента начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года.